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Пандемия коронавируса ,  
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Компания такси в США отказалась перевозить вакцинированных от COVID-19

Владелец компании такси в американском штате Миссури заявил, что его служба не станет перевозить клиентов в масках или тех, кто сделал прививку, сообщает The Hill.

«Мы не допускаем использование масок в наших автомобилях. Кроме того, мы категорически против вакцин и не хотим, чтобы в нашем автомобиле были люди, которые сделали прививку [от коронавируса]», — сказал он.

Он также заявил о понимании того, что в Миссури один из наиболее низких процентов вакцинации от COVID в стране. По его словам, этот факт вызывает в нем гордость за жителей штата, которые выступают против вакцинации.

Согласно информации на сайте службы такси, «Yo Transportation» работает в округах Франклин, Джефферсон, Линкольн, Монтгомери, Сент-Чарльз, Сент-Луис и Уоррен. Как уточнило издание, бизнес существует на протяжении 16 лет.

Uber начнет бесплатно возить жителей США на вакцинацию от COVID-19
Общество
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Ранее американские сервисы такси Uber и Lyft сообщили о намерении сделать бесплатными поездки до пунктов вакцинации от коронавируса и обратно. Так, программа проводится в рамках партнерства с Белым домом, администрация предоставит компаниям данные о примерно 80 тыс. пунктах вакцинации.

Днем ранее сообщалось, что в США уже половина граждан полностью вакцинирована от коронавируса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), первую дозу вакцины получили 58,4% граждан, или 193 764 457 человек, обе дозы — 50%, или 165 918 256.

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По данным ВОЗ, США находятся на первом месте среди стран с подтвержденными случаями заражения COVID-19. Так, в стране выявлено свыше 35,2 млн случаев заражения коронавирусом, и еще более 610 тыс. человек скончались. Как следует из подсчетов ресурса Worldometers, больше всего случаев выявлено в Калифорнии (4 млн), Техасе (3,2 млн), Флориде (2,7 млн) и Нью-Йорке (2,2 млн). В Миссури выявили 699 тыс. заболевших COVID-19, еще более 10 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU
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