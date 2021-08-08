Компания такси в США отказалась перевозить вакцинированных от COVID-19

Владелец компании такси в американском штате Миссури заявил, что его служба не станет перевозить клиентов в масках или тех, кто сделал прививку, сообщает The Hill.

«Мы не допускаем использование масок в наших автомобилях. Кроме того, мы категорически против вакцин и не хотим, чтобы в нашем автомобиле были люди, которые сделали прививку [от коронавируса]», — сказал он.

Он также заявил о понимании того, что в Миссури один из наиболее низких процентов вакцинации от COVID в стране. По его словам, этот факт вызывает в нем гордость за жителей штата, которые выступают против вакцинации.

Согласно информации на сайте службы такси, «Yo Transportation» работает в округах Франклин, Джефферсон, Линкольн, Монтгомери, Сент-Чарльз, Сент-Луис и Уоррен. Как уточнило издание, бизнес существует на протяжении 16 лет.