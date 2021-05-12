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Общество ,  
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Uber начнет бесплатно возить жителей США на вакцинацию от COVID-19

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Американские сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с Белым домом сделают все поездки до пунктов вакцинации от коронавируса и обратно бесплатными. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США.

По данным газеты, программа проводится в рамках плана президента США Джо Байдена: ко Дню независимости 4 июля достичь цели в 70% взрослого населения, которые получили хотя бы одну дозу вакцины.

В рамках транспортного партнерства с Lyft и Uber администрация предоставит компаниям данные о примерно 80 тыс. пунктах вакцинации, сообщил изданию координатор Белого дома по COVID-19 Джефф Зиентс.

«Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и привлекаем партнеров из разных секторов, чтобы достичь поставленной президентом цели», — сказал чиновник.

Сервисы такси и ранее предоставляли скидки или бесплатные поездки для желающих вакцинироваться, однако теперь они станут бесплатными в обе стороны для каждого жителя США, который желает вакцинироваться от COVID. Соответствующая опция появится в приложениях Lyft и Uber в ближайшие две недели и будет действовать вплоть до 4 июля.

В Uber и Lyft заявили, что партнерство с правительством не предусматривает оплаты из бюджета за доставку пассажиров к местам вакцинации и обратно. Тем не менее, по мнению компаний, такая договоренность может помочь сервисам такси вернуть пассажиров на свои платформы, а также побудить новых пользователей зарегистрироваться.

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«Помощь большему количеству американцев в вакцинации поддерживает сообщество водителей Lyft, и мы благодарны администрации Байдена за приоритетный доступ», — сказал соучредитель и президент Lyft Джон Циммер.

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Бизнес

11 марта президент США утвердил пакет мер объемом $1,9 трлн, направленный на поддержку экономики страны, которая пострадала из-за пандемии COVID-19. «Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны», — заявил он. План предусматривает прямые выплаты американцам, надбавки к пособиям по безработице и помощь штатам и предприятиям.

По данным ВОЗ, США находятся на первом месте среди стран с подтвержденными случаями заражения COVID-19. Так, в стране выявлено свыше 32,3 млн случаев заражения коронавирусом, и еще свыше 576 тыс. человек скончались.

Как следует из подсчетов ресурса Worldometers, больше всего случаев выявлено в Калифорнии (3,7 млн), Техасе (2,9 млн), Флориде (2,2 млн) и Нью-Йорке (2,1 млн).

Uber сервисы такси США вакцинация COVID-19
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