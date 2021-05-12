Uber начнет бесплатно возить жителей США на вакцинацию от COVID-19

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Американские сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с Белым домом сделают все поездки до пунктов вакцинации от коронавируса и обратно бесплатными. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США.

По данным газеты, программа проводится в рамках плана президента США Джо Байдена: ко Дню независимости 4 июля достичь цели в 70% взрослого населения, которые получили хотя бы одну дозу вакцины.

В рамках транспортного партнерства с Lyft и Uber администрация предоставит компаниям данные о примерно 80 тыс. пунктах вакцинации, сообщил изданию координатор Белого дома по COVID-19 Джефф Зиентс.

«Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и привлекаем партнеров из разных секторов, чтобы достичь поставленной президентом цели», — сказал чиновник.