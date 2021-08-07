Захарова раскритиковала статью DW о «скромном» Зеленском

Захарова добавила, что ей ничего не известно о скромности Зеленского, который со школьных лет начал заниматься танцами, театром, музыкой и играть в КВН, а позднее стал актером, бизнесменом и впоследствии — президентом.

Более того, представитель российского МИДа усомнилась, что принадлежность к какой-либо национальности предоставляет автоматический иммунитет от национализма, «отдав должное немецкому опыту в этом вопросе».

«Если в DW так считают, то спешу поздравить — это национализм в чистом виде», — заключила она.

Захарова также заявила, что автор материала исказил ее слова, так как она писала, что националистическую политику проводит киевский режим, а не конкретное лицо.

Ранее, 5 августа, Зеленский заявил, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию. По его мнению, без Украины на Донбассе «цивилизации не будет».

Официальный представитель МИД России, комментируя данное заявление, отметила, что украинские власти перешли «все красные линии», которые отделяют национальную политику от национализма. Захарова также подчеркнула, что Зеленский вносит раздор в украинское общество.