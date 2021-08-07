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Захарова раскритиковала статью DW о «скромном» Зеленском

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) о президенте Украины Владимире Зеленском.

Ранее украинский журналист и политический обозреватель, автор еженедельной колонки на DW Сергей Руденко написал материал, в котором назвал Зеленского «скромным еврейским парнем», который «с легкой руки Захаровой» превратился «в украинского националиста».

При этом в конце статьи говорится, что «материал выражает личное мнение автора, которое может не совпадать с мнением украинской редакции и Deutsche Welle в целом».

«История знает тысячи примеров, когда именно «скромные парни» становились самыми отъявленными упырями», — написала она в Telegram-канале, подчеркнув, что «только необразованный человек» может говорить, что скромность в юношеском возрасте является гарантией отсутствия радикальных взглядов в дальнейшем.

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Мария Захарова

Захарова добавила, что ей ничего не известно о скромности Зеленского, который со школьных лет начал заниматься танцами, театром, музыкой и играть в КВН, а позднее стал актером, бизнесменом и впоследствии — президентом.

Более того, представитель российского МИДа усомнилась, что принадлежность к какой-либо национальности предоставляет автоматический иммунитет от национализма, «отдав должное немецкому опыту в этом вопросе».

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«Если в DW так считают, то спешу поздравить — это национализм в чистом виде», — заключила она.

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Захарова также заявила, что автор материала исказил ее слова, так как она писала, что националистическую политику проводит киевский режим, а не конкретное лицо.

Ранее, 5 августа, Зеленский заявил, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию. По его мнению, без Украины на Донбассе «цивилизации не будет».

Официальный представитель МИД России, комментируя данное заявление, отметила, что украинские власти перешли «все красные линии», которые отделяют национальную политику от национализма. Захарова также подчеркнула, что Зеленский вносит раздор в украинское общество.

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