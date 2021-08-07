Захарова раскритиковала статью DW о «скромном» Зеленском
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) о президенте Украины Владимире Зеленском.
Ранее украинский журналист и политический обозреватель, автор еженедельной колонки на DW Сергей Руденко написал материал, в котором назвал Зеленского «скромным еврейским парнем», который «с легкой руки Захаровой» превратился «в украинского националиста».
При этом в конце статьи говорится, что «материал выражает личное мнение автора, которое может не совпадать с мнением украинской редакции и Deutsche Welle в целом».
«История знает тысячи примеров, когда именно «скромные парни» становились самыми отъявленными упырями», — написала она в Telegram-канале, подчеркнув, что «только необразованный человек» может говорить, что скромность в юношеском возрасте является гарантией отсутствия радикальных взглядов в дальнейшем.