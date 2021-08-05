Политика , 05 авг, 14:18
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Захарова обвинила Зеленского в бросании «камня раздора»
Мария Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский вносит раздор в украинском обществе, заявила в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну», — написала Захарова.
Она указала, что победу на выборах нынешнему украинскому президенту обеспечили русскоязычные граждане юга-востока, юга и центра страны.
«Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, президент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания», — добавила представитель российского МИДа.
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