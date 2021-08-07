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Власти Якутии опровергли данные о гибели военных во время тушения пожаров

В Якутии во время тушения пожаров в селе Бясь-Кюель нет пострадавших или погибших среди направленных туда военнослужащих инженерных войск. Об этом сообщил руководитель регионального оперативного штаба Иннокентий Андросов в Telegram.

«Это абсолютно фейковая информация. Ни один солдат инженерной роты не пострадал», — сказал Андросов.

Сообщения о гибели военных публиковались в социальных сетях и распространялись в мессенджерах 7 августа, уточняет телеканал «Якутия 24»

Сводная инженерная рота Минобороны прибыла для тушения пожаров в селе 5 августа, она насчитывает 109 человек и 16 единиц техники. Кроме того, ведомство направило в регион вертолеты Ми-8 самолеты Ил-76.

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Фото:МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Всего в тушении пожаров в селе Бясь-Кюель задействованы более 280 человек и 23 единицы техники, огонь повредил 20 домов и хозпостроек, удалось не допустить уничтожения 225 построек, отметили в оперштабе. Из села эвакуировано 79 человек, из них 60 — дети.

Сейчас в Якутии остаются активными 159 возгораний, за последние сутки удалось ликвидировать 14 пожаров на на более 4 тыс. га территории. По данным Авиалесохраны, в регионе проложили более 100 км минерализованных полос — способные задерживать распространение огня полосы земли, очищенные от горючих материалов до минерального слоя.

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Последствия лесных пожаров в Якутии. Фоторепортаж
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Фото:пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

В Якутии с начала июля происходят лесные пожары из-за сухой и жаркой погоды, установившейся в регионе, к концу месяца возгорания достигли площади 600 га. Ущерб от природных пожаров уже превысил 1 млрд руб. Дым от них вызвал перебои в работе аэропорта Якутска и сообщении по реке Лена.

Республика Саха (Якутия) оперативный штаб лесные пожары военнослужащие
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