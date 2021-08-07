Власти Якутии опровергли данные о гибели военных во время тушения пожаров

В Якутии во время тушения пожаров в селе Бясь-Кюель нет пострадавших или погибших среди направленных туда военнослужащих инженерных войск. Об этом сообщил руководитель регионального оперативного штаба Иннокентий Андросов в Telegram.

«Это абсолютно фейковая информация. Ни один солдат инженерной роты не пострадал», — сказал Андросов.

Сообщения о гибели военных публиковались в социальных сетях и распространялись в мессенджерах 7 августа, уточняет телеканал «Якутия 24»

Сводная инженерная рота Минобороны прибыла для тушения пожаров в селе 5 августа, она насчитывает 109 человек и 16 единиц техники. Кроме того, ведомство направило в регион вертолеты Ми-8 самолеты Ил-76.