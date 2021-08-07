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Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Белоруссию

До этого о приостановке на неделю полетов в Белоруссию объявила иракская авиакомпания Iraqi Airways. Поводом для этого стала смерть иракского мигранта на белорусско-литовской границе
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Ирак приостановит все пассажирские рейсы в Белоруссию на неопределенный срок. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны на своей странице в Facebook.

«Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Беларусь) «Иракских авиалиний» и всех других национальных перевозчиков», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне о приостановке на неделю полетов в Белоруссию сообщила иракская авиакомпания Iraqi Airways. При этом в пресс-службе отмечали, что рейсы из Белоруссии в Ирак продолжатся.

Ирак ограничил авиасообщение с Белоруссией после смерти на границе Литвы
Политика
Фото:Wolfgang Minich / picture alliance / Global Look Press

Оба заявления прозвучали после смерти одного из мигрантов из Ирака на белорусско-литовской границе, о которой белорусские пограничники сообщили  4 августа. В погранкомитете заявили, что обнаружили мужчину в тяжелом состоянии, оказали ему медицинскую помощь, однако он умер. По данным Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии, гражданин Ирака скончался из-за геморрагического шока вследствие сильной потери крови, передает БелТА. Отмечается, что мужчине нанесли не менее 30 ударов «твердыми тупыми предметами». По версии белорусских властей, в него стреляли литовские пограничники. Однако глава литовского МВД Агне Билотайте назвала сообщение о гибели нелегала «сказками братьев Гримм».

В начале июля Литва объявила режим ЧП из-за резкого увеличения числа мигрантов на границе с Белоруссией. По данным литовских властей, с начала года на границе были задержаны 1,4 тыс. мигрантов, в том числе из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран.

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В конце июля Литва сообщила, что задержала на границе с Белоруссией 3027 нелегалов с начала года. Поток мигрантов начался после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на европейские санкции из-за вынужденной посадки самолета Ryanair объявил, что Минск не будет препятствовать потоку мигрантов в Европу.

Автор
Роман Котерев
Ирак авиасообщение Белоруссия приостановка полетов
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