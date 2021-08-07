Посольство США призвало американцев покинуть Афганистан
Посольство США в Кабуле призвало находящихся в Афганистане американцев немедленно покинуть страну. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
«Посольство напоминает американским гражданам об опасности посещать Афганистан из-за высокого уровня преступности, терроризма, а уже находящимся в стране предлагает рассмотреть вопрос о выезде», — говорится в сообщении посольства.
Агентство отмечает, что также покинуть Афганистан рекомендовало своим гражданам посольство Великобритании.
На фоне ухода войск США и НАТО из Афганистана, боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) перешли к наступлению.