Посольство США призвало американцев покинуть Афганистан

В конце июля группировка заявила, что контролирует 90% границ страны. Власти Афганистана в начале августа сообщили, что готовы вести с боевиками переговоры о мире и, более того, готовы включить талибов в правительство. Для этого движение должно выполнить ряд условий, в частности перестать поддерживать терроризм.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, 6 августа боевики вошли в город Сарандж, столицу провинции Нимруз на границе с Пакистаном.







