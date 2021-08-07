В филиале «Вектора» оценили долю суперраспространителей COVID в регионах

Доля суперраспространителей — тех, кто способен заразить большее количество людей, чем среднестатистический инфицированный, — в некоторых регионах может достигать 80% и более, сообщил ТАСС руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

По его словам, речь идет о регионах, регионах, где люди пренебрегают масками, не соблюдают социальную дистанцию, «толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе».

«Особенно там, где заболеваемость имеет тенденцию к резкому подъему, скорее всего в таких регионах и надо отслеживать суперраспространителей», — сказал Семенов.

В июле доцент РНИМУ им. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов сообщил, что некоторые люди с COVID-19 могут оставаться заразными долгое время. По его словам, существуют «отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса» — они выделяют его куда дольше, чем другие. «Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем «суперраспространителями». Их не так много в процентном соотношении», — сказал он.