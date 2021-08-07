Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
В филиале «Вектора» оценили долю суперраспространителей COVID в регионах Общество, 04:15 Эксперты выяснили, в каких городах реже всего заводят домашних животных Общество, 04:00 Адвокат оценил видео допроса с признанием Тесака Общество, 03:50 Посол ответил на обвинения России в попытке опорочить вакцины Запада Политика, 03:41 Кенийка Джепчирчир получила золото в марафоне. Онлайн 15-го дня Игр Спорт, 03:20 ВВС Великобритании заявили о перехвате российских Ту-142 у своей границы Общество, 03:04 Посол России ответил на заявление США о наблюдателях ОБСЕ на выборах Политика, 02:41 Кто отправляет «водные бомбардировщики» тушить пожары в Турции Общество, 02:01 Глава «Росатома» отметил вклад Трутнева в историю атомной науки Общество, 02:00 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 01:58 Умерла правозащитница Арина Гинзбург Общество, 01:53 Представители бизнеса сочли приговор по делу Калви несправедливым Общество, 01:27 Калви пять лет не сможет покинуть Россию Общество, 01:00 Премиум-жилье с патио и бизнес в парке: где живет топ-менеджмент РБК и Сколково Парк, 00:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

В филиале «Вектора» оценили долю суперраспространителей COVID в регионах

Доля суперраспространителей — тех, кто способен заразить большее количество людей, чем среднестатистический инфицированный, — в некоторых регионах может достигать 80% и более, сообщил ТАСС руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

По его словам, речь идет о регионах, регионах, где люди пренебрегают масками, не соблюдают социальную дистанцию, «толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе».

«Особенно там, где заболеваемость имеет тенденцию к резкому подъему, скорее всего в таких регионах и надо отслеживать суперраспространителей», — сказал Семенов.

Ученые сообщили о различии симптомов COVID у людей разного возраста
Общество
Фото:Hollie Adams / Getty Images

В июле доцент РНИМУ им. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов сообщил, что некоторые люди с COVID-19 могут оставаться заразными долгое время. По его словам, существуют «отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса» — они выделяют его куда дольше, чем другие. «Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем «суперраспространителями». Их не так много в процентном соотношении», — сказал он.

Обычно переболевший COVID-19 перестает быть заразным уже через семь-десять дней после появления первых симптомов, уточнил врач-терапевт Алексей Никишенков.

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов объяснил бессимптомное течение COVID-19 невыясненными пока особенностями иммунитета. По его словам, именно те, кто переносит инфекцию бессимптомно, становятся ее распространителями, так как некоторые из них не надевают маски. В качестве примера академик привел случай в хоре в США, когда среди певцов оказался больной COVID-19, переносивший инфекцию бессимптомно. «Они пели два часа, и через пять дней заболели все 50 человек», — рассказал Нетесов.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Вектор COVID-19 регионы
Материалы по теме
Ученые назвали способствующие появлению новых штаммов COVID-19 факторы
Общество
Ученые объяснили появление пятен перед глазами после COVID-19
Общество
Ученые предупредили о риске снижения интеллекта из-за COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter