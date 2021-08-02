Число новых заражений COVID в России снова превысило 23 тыс.

Причем в Москве количество новых диагностированных заражений выросло почти на 1 тыс. — накануне в столице зарегистрировали 2 484 новых случая COVID-19.
Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
В интервью РБК мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие критерии являются для властей определяющими при введении и снятии коронавирусных ограничений.
«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тыс. коек. Если они заполняются на 2/3 — это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае—июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее, локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры», — объясняет мэр.
Собянин назвал пандемию динамической ситуацией, в условиях которой смысл управленческой работы — вовремя вводить ограничения и вовремя их отменять.
Еще в начале пандемии, весной 2020 года, президент Владимир Путин дал главам регионов полномочия определять, какой уровень карантинных мер необходимо вводить исходя из эпидемической ситуации.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом