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Пандемия коронавируса ,  
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Число новых заражений COVID в России снова превысило 23 тыс.

Всего с начала пандемии в России диагностировали 6 312 185 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

За прошедшие сутки в России диагностировали 23 508 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Этот показатель 1 августа опустился ниже отметки 23 тыс. человек в сутки и составил 22,8 тыс.

Число новых заражений в сутки превысило 23 тыс. 1 июля. С тех пор оно опускалось ниже этой отметки только два раза: 28 июля и 1 августа.

За сутки от COVID умерли 785 человек.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Больше всего новых заражений было выявлено в следующих регионах России:

  • Москва — 3330;
  • Санкт-Петербург — 1914;
  • Московская область — 1596;
  • Нижегородская область — 541;
  • Свердловская область — 527.
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Причем в Москве количество новых диагностированных заражений выросло почти на 1 тыс. — накануне в столице зарегистрировали 2 484 новых случая COVID-19.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В интервью РБК мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие критерии являются для властей определяющими при введении и снятии коронавирусных ограничений.

«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тыс. коек. Если они заполняются на 2/3 — это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае—июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее, локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры», — объясняет мэр.

Собянин назвал пандемию динамической ситуацией, в условиях которой смысл управленческой работы — вовремя вводить ограничения и вовремя их отменять.

Еще в начале пандемии, весной 2020 года, президент Владимир Путин дал главам регионов полномочия определять, какой уровень карантинных мер необходимо вводить исходя из эпидемической ситуации.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
коронавирус статистика карантин
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