Число новых заражений COVID в России снова превысило 23 тыс.

Всего с начала пандемии в России диагностировали 6 312 185 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

За прошедшие сутки в России диагностировали 23 508 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Этот показатель 1 августа опустился ниже отметки 23 тыс. человек в сутки и составил 22,8 тыс.

Число новых заражений в сутки превысило 23 тыс. 1 июля. С тех пор оно опускалось ниже этой отметки только два раза: 28 июля и 1 августа.

За сутки от COVID умерли 785 человек.