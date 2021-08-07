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Протесты в Белоруссии ,  
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CNN назвал дату объявления санкций США против Белоруссии

Администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Белоруссии в понедельник, 9 августа, сообщает CNN со ссылкой на источник в конгрессе.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявила победителем действующего на тот момент президента Александра Лукашенко. Переизбрание Лукашенко на новый срок вызвало массовые протесты в стране. Оппозиция, по мнению которой выборы выиграла Светлана Тихановская, заявила о фальсификации результатов.

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Разговоры о новых ограничениях в отношении Минска начались на фоне визита лидера оппозиции Тихановской в США, где она встретилась в том числе с американским лидером. На встрече она, в частности, попросила Байдена помочь белорусам совершить «ненасильственный переход к демократии».

Газета The Wall Street Journal писала, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии и самого Лукашенко. По словам советника Тихановской Франака Вячорки, под санкции могут попасть белорусские калийный и нефтяной секторы. Тихановская в США заявляла, что эти отрасли близки к главе Белоруссии и являются важной частью экономики страны. Американские официальные лица не стали анонсировать какие-либо шаги в отношении Минска.

В мае Соединенные Штаты возобновили санкции против Белоруссии, приостановленные в 2015 году. Под ограничениями находятся девять белорусских компаний («Белнефтехим», «Белшина», «Гродно Азот», Белорусский нефтяной торговый дом и др.) и сам Лукашенко.

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