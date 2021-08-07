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Пандемия коронавируса ,  
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Посол ответил на обвинения России в попытке опорочить вакцины Запада

Обвинения России в попытках подорвать прививочные кампании в других странах бездоказательны и объясняются «укоренившейся в американском обществе русофобией», заявил российский посол в США Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице посольства в Facebook.

«Хотелось бы верить, что репортеры из США все же поймут, что основная задача журналистики — представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы», — сказал он.

В ответ на просьбу прокомментировать «появляющиеся в отдельных американских СМИ публикации о якобы попытках России «убедить» американцев не вакцинироваться от коронавируса», Антонов заявил, что «подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью». Россия всегда выступала за налаживание сотрудничества с другими странами в борьбе с коронавирусом, отметил он.

По словам посла, во время пандемии важно прилагать совместные усилия по расширению вакцинации населения и «необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции». Россия готова к взаимодействию со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты, заверил дипломат.

В июле США обвинили Россию и Китай в том, что они пытаются «опорочить» западные вакцины от коронавируса в социальных сетях и тем самым продвинуть свои. «Это не просто конкуренция вакцин: риск и воздействие заключаются в том, что данный вид дезинформации сводится к преувеличению побочных эффектов от западных вакцин», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Российская сторона неоднократно заявляла о политизации вопроса регистрации вакцин от COVID-19. В частности, постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов говорил, что вместо того чтобы объединиться и начать сотрудничать, мир столкнулся «со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией». «Не с нашей, подчеркиваю, стороны», — отмечал Чижов. Ни одна из российских вакцин пока не одобрена ВОЗ и ЕС.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Анатолий Антонов посол России в США вакцинация от COVID-19
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