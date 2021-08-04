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Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) нет замечаний к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда». Его текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — сказал Лавров.

Глава МИДа подчеркнул, что сейчас «Спутник V» проходит «последовательную экспертизу» в EMA, а до этого сотрудники агентства посещали медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях российской вакцины. «Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России», — добавил Лавров.

В апреле сотрудники EMA собирались проверить, вызывает ли российская вакцина от COVID-19 тромбоз.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

На текущий момент «Спутник V» все еще не одобрен и не зарегистрирован европейским регулятором. Заявку на регистрацию препарата Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал 29 января. 13 июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что EMA должен одобрить «Спутник V» осенью.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники писал о причинах задержки процесса одобрения российской вакцины EMA. По данным агентства, разработчик препарата не предоставил нужных данных о соответствии главного банка клеток (Master Cell Bank) одному из регламентов ЕС. Кроме того, у проверяющих возникли вопросы о формах отчетности о негативных последствиях после прививки во время испытаний — неясно, как ученые отслеживали результаты у людей, получавших плацебо. В итоге из-за недостатка данных «Спутник V» не достиг «критического» уровня по шкале EMA, поэтому часть из них еще нужно предоставить сотрудникам агентства.

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Комментируя сообщения агентства, РФПИ заявил, что публикация Reuters содержит ложные и неточные заявления. Эти заявления распространяют люди, которые пытаются нанести вред «Спутнику V» с помощью дезинформации. В фонде также предположили, что российская вакцина может быть «атакована» западным фармацевтическим лобби.

«Спутник V» также еще не одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По словам Дмитриева, там российскую вакцину планируют зарегистрировать в сентябре или октябре.

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Источник: JHU
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Сергей Лавров Евросоюз вакцинация от COVID-19 коронавирус COVID-19 Спутник V
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