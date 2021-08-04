Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»

Фото: Андрей Любимов / РБК

У Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) нет замечаний к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда». Его текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — сказал Лавров.

Глава МИДа подчеркнул, что сейчас «Спутник V» проходит «последовательную экспертизу» в EMA, а до этого сотрудники агентства посещали медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях российской вакцины. «Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России», — добавил Лавров.

В апреле сотрудники EMA собирались проверить, вызывает ли российская вакцина от COVID-19 тромбоз.