Постпред обвинил Евросоюз в политизации вопроса вакцинации от COVID-19

Европейский союз политизирует вопрос вакцинации, а также все, что «имеет отношение к России», заявил в интервью «Известиям» постпред в ЕС Владимир Чижов.

«Вместо того чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией. Не с нашей, подчеркиваю, стороны», — сказал Чижов.

По его мнению, международное сообщество «упустило исторический шанс дать совместный ответ на угрозу», которая одинаково опасна для богатых и для бедных стран.

При этом Москва, по его словам, кроме самой вакцины, предлагает другим странам технологию ее производства.