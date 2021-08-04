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Пандемия коронавируса ,  
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Постпред обвинил Евросоюз в политизации вопроса вакцинации от COVID-19

Европейский союз политизирует вопрос вакцинации, а также все, что «имеет отношение к России», заявил в интервью «Известиям» постпред в ЕС Владимир Чижов.

«Вместо того чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией. Не с нашей, подчеркиваю, стороны», — сказал Чижов.

По его мнению, международное сообщество «упустило исторический шанс дать совместный ответ на угрозу», которая одинаково опасна для богатых и для бедных стран.

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Фото:Veejay Villafranca / Bloomberg

При этом Москва, по его словам, кроме самой вакцины, предлагает другим странам технологию ее производства.

«И на сегодняшний день наши препараты производятся уже не только в России, но и в других странах», — говорит Чижов.

Он добавил, что кроме политизации вопроса, существует также коммерческий интерес крупных фармацевтических компаний. По его словам, влияние таких фирм за последние 10 лет значительно выросло. Чижов не исключил, что признанию российского препарата от коронавируса «Спутник V» может препятствовать фармакологическое лобби, но конкретных данных у постпреда нет.

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Ранее, в июле, о недопустимости политизации вопроса регистрации вакцин заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом пресс-секретарь президента не уточнил, будет ли признание иностранных препаратов российскими властями увязываться с аналогичными действиями в отношении отечественных вакцин.

Тогда же не признавать российские и китайские вакцины страны ЕС призвал МИД Франции. Помимо этого, ведомство раскритиковало греческие власти за то, что те разрешили въезд гражданам, привитым не одобренными в Евросоюзе препаратами. В российском министерстве иностранных дел такое заявление французских властей назвали неприемлемым.

вакцинация от COVID-19 Евросоюз политизация Постпред России
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