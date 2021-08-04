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Пандемия коронавируса ,  
0 

Байден оговорился насчет предложения заплатить $100 тыс. за вакцинацию

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Джо Байден оговорился, когда сказал, что в некоторых штатах выдают $100 тыс. вместо $100 за вакцинацию от COVID-19. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Есть места, которые предлагали сто ты..., сто тысяч долларов, сто долларов. Это было бы действительно хорошо. Я бы тогда и сам сделал три прививки. Но если не считать шуток, то предложение $100 за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей вакцинирования на 25%», — заявил Байден.

Оплачиваемый отпуск, $100 на руки и другие предложения Байдена
Политика
Фото:Emily Elconin / Reuters

О выплате за прививку в размере $100 Байден объявил в конце июля. Она положена каждому, кто прошел полную вакцинацию. По словам президента США, подобную схему опробовали в ретейлере Kroger's, что позволило компании увеличить долю привитых сотрудников с 50 до 75%. Также Байден обещал оплачиваемый отпуск на время вакцинации, а государство обязалось возместить малому и среднему бизнесу расходы на отпуска сотрудников.

В начале июня привившимся от коронавируса также обещали бесплатное пиво и билеты на спортивные мероприятия. Компания DoorDash предложила подарочные карты на сумму $2 млн медицинским центрам, которые привлекут как можно больше людей к вакцинации.

Компания CVS запустила розыгрыш призов, где можно получить бесплатные круизы и билеты на чемпионат по американскому футболу Super Bowl. 

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Источник: JHU
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