Байден решил ввести требование обязательной вакцинации для въезда в США

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, согласно которому почти все иностранцы, желающие въехать на территорию страны, должны быть полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По его словам, американские власти намерены возобновить международный туризм, что будет способствовать развитию бизнеса для авиакомпаний и туриндустрии. Однако Вашингтон не готов ради этого немедленно снять ограничения, так как на территории США и других стран наблюдается рост числа заразившихся дельта-штаммом, отметил он.

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