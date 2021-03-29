В Госдуму внесли законопроект о регистрации домашних животных

Авторы предлагают обязать владельцев собак и кошек их регистрировать. Это позволит возвращать потерявшихся питомцев хозяевам, а также сократит число беспризорных животных, брошенных владельцами, полагают они

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию домашних кошек и собак. Документ содержится в электронной базе нижней палаты парламента.

Он предусматривает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от декабря 2018 года.

Помимо положения об обязательной регистрации животных, авторы также предлагают наделить федеральные органы исполнительной власти правом определять правила содержания питомцев.

Кроме того, они предлагают внести изменения в действующие правила по обращению с беспризорными животными. Сейчас их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают в места отлова (так называемая процедура ОСВВ). Депутаты заксобрания предлагают ограничить возврат в места отлова животных, которые не проявляют немотивированной агрессии, и не выпускать беспризорных животных рядом с территориями организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медучреждений и детских игровых площадок.

Ввести закон в действие в случае его принятия предлагается 1 января 2022 года.