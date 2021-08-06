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Швейцарский поставщик ИВЛ решил сотрудничать с ФАС после возбуждения дела

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Представители компании Hamilton Medical AG, в отношении которой ФАС возбудила дело, сообщили о намерении предоставить ведомству все необходимые документы. Поставщику аппаратов ИВЛ грозит административный штраф по ч. 5 ст. 11 «Закона о защите конкуренции» (отказ от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями).

«Hamilton Medical AG всегда придерживается принципов рыночной конкуренции и требований законодательства. Мы готовы к диалогу и конструктивному сотрудничеству и в рамках расследования готовы предоставить в ФАС все необходимые документы, подтверждающие наше желание соблюдать антимонопольное законодательство», — сообщила РБК специалист по корпоративным коммуникациям Hamilton Medical AG Джулия Бейл.

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В Федеральной антимонопольной службе нашли признаки нарушений со стороны компании при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратуры для вентиляции легких. Было выявлено, что компания направляла дистрибьюторам указания об участии в государственных и муниципальных закупках. Из-за этого конкуренция между дистрибьюторами практически устранялась. В ФАС считают, что это привело к «разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах».

Аппараты ИВЛ производства Hamilton Medical AG в числе других поставлялись в больницы Санкт-Петербурга в 2020 году.

новости ФАС антимонопольное законодательство ИВЛ Швейцария
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