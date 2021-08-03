ФАС завела дело против поставщика аппаратов ИВЛ из Швейцарии
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело против швейцарского производителя аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Hamilton Medical AG. Об этом говорится на сайте службы.
«ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ», — уточняется в сообщении.
Как выявила ФАС, компания направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках. В результате фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами. Это привело к разделению товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.