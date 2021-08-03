ФАС завела дело против поставщика аппаратов ИВЛ из Швейцарии

По версии службы, швейцарская компания Hamilton Medical AG давала дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело против швейцарского производителя аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Hamilton Medical AG. Об этом говорится на сайте службы.

«ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ», — уточняется в сообщении.

Как выявила ФАС, компания направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках. В результате фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами. Это привело к разделению товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.