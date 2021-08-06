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Политика ,  

Путин поручил обновить общественный транспорт в России

Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству до начала следующего года утвердить и начать реализацию единой по стране программы модернизации общественного транспорта в России. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Поручение было сделано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам от 19 июля. Ответственным за поручение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Начать реализацию стратегии поручено не позднее 1 января 2022 года.

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Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости

Ранее вице-премьер Марат Хуснулин говорил, что до конца 2021 года будет разработана комплексная программа развития общественного транспорта в регионах. При этом он отметил, что средства на обновление транспорта могут быть выделены из Фонда национального благосостояния.

В сентябре прошлого года Министерство транспорта сообщило РБК, что для того чтобы стимулировать граждан отказываться от личного транспорта, правительство рассматривает возможный переход к бесплатному общественному транспорту в городах к 2035 году.

В планах ведомства — с 2025 года ввести платный проезд на дорогах регионального значения, а с 2035 году — платный проезд по дорогам всех категорий. После этого, рассчитывают в ведомстве, в городских агломерациях начнется переход к бесплатному общественному транспорту.

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