Путин поручил обновить общественный транспорт в России

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до начала следующего года утвердить и начать реализацию единой по стране программы модернизации общественного транспорта в России. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Поручение было сделано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам от 19 июля. Ответственным за поручение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Начать реализацию стратегии поручено не позднее 1 января 2022 года.

Ранее вице-премьер Марат Хуснулин говорил, что до конца 2021 года будет разработана комплексная программа развития общественного транспорта в регионах. При этом он отметил, что средства на обновление транспорта могут быть выделены из Фонда национального благосостояния.

В сентябре прошлого года Министерство транспорта сообщило РБК, что для того чтобы стимулировать граждан отказываться от личного транспорта, правительство рассматривает возможный переход к бесплатному общественному транспорту в городах к 2035 году.