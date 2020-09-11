Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту к 2035 году
Российское правительство действительно рассматривает возможный переход к бесплатному общественному транспорту в городах к 2035 году. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии Минтранса.
По информации ведомства, принцип «пользователь платит» был создан в рамках транспортной стратегии еще в марте 2020 года. В соответствии с этим механизмом с 2025 года автомобилисты начнут платить за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — за проезд по дорогам всех категорий. После этого в городских агломерациях начнется переход к бесплатному общественному транспорту.
В конце марта правительство одобрило документ, внеся некоторые правки. При этом механизм «пользователь платит» и положения о переходе к бесплатному проезду в нем сохранились.