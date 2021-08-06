В Совфеде оценили реакцию США на отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Думу

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

ЦИК России разрешила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить достаточное количество наблюдателей на предстоящие выборы в Думу, оно даже превышает количество представителей организации на президентских выборах в США в прошлом году, что говорит о двойных стандартах. Это заявил РБК первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В США на выборы в ноябре 2020 года Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ, один из институтов ОБСЕ) направило всего 30 человек. От организации не последовало замечаний по поводу голосования по почте или отказа некоторых штатов принимать наблюдателей. «А к нам хотели прислать целый полк в 500 наблюдателей во время пандемии — для чего?» — возмутился Джабаров. Он добавил, что его поражают двойные стандарты американского ведомства.

Россия пригласила представителей от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) для наблюдения за выборами в нижнюю палату в сентябре, но в связи с эпидемиологической обстановкой сократила количество наблюдателей — 50 и 10 соответственно. В ЕСПЧ отказались направлять людей в таком количестве, заявив, что организация самостоятельно определяет, сколько направит представителей.

Джабаров отметил, что БДИПЧ планировало прислать 500 человек, а ЦИК планировала принять не более 200‒300 иностранных наблюдателей, в том числе от ЕврАзЭС, Союзного государства и «дружественных стран». «Поэтому пусть они сожаление высказывают в адрес самой ОБСЕ, а не в адрес России», — резюмировал он.