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Выборы в Госдуму ,  
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В Совфеде оценили реакцию США на отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Думу

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

ЦИК России разрешила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить достаточное количество наблюдателей на предстоящие выборы в Думу, оно даже превышает количество представителей организации на президентских выборах в США в прошлом году, что говорит о двойных стандартах. Это заявил РБК первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В США на выборы в ноябре 2020 года Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ, один из институтов ОБСЕ) направило всего 30 человек. От организации не последовало замечаний по поводу голосования по почте или отказа некоторых штатов принимать наблюдателей. «А к нам хотели прислать целый полк в 500 наблюдателей во время пандемии — для чего?» — возмутился Джабаров. Он добавил, что его поражают двойные стандарты американского ведомства.

Россия пригласила представителей от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) для наблюдения за выборами в нижнюю палату в сентябре, но в связи с эпидемиологической обстановкой сократила количество наблюдателей — 50 и 10 соответственно. В ЕСПЧ отказались направлять людей в таком количестве, заявив, что организация самостоятельно определяет, сколько направит представителей.

Джабаров отметил, что БДИПЧ планировало прислать 500 человек, а ЦИК планировала принять не более 200‒300 иностранных наблюдателей, в том числе от ЕврАзЭС, Союзного государства и «дружественных стран». «Поэтому пусть они сожаление высказывают в адрес самой ОБСЕ, а не в адрес России», — резюмировал он.

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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Эффективность наблюдения за выборами не связана с количеством наблюдателей, и 50 человек от ОБСЕ было бы достаточно, чтобы сделать выводы о голосовании, поделился с РБК своим взглядом на ситуацию сенатор Сергей Цеков. «Считаю, что это некая поза, которую заняла ОБСЕ, и американцы ее фактически поддерживают», — отметил он. По словам сенатора, для ОБСЕ должны быть понятны ограничения, которые приняты Россией.

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Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс выразил сожаление из-за решения ОБСЕ. Прайс отметил, что предложенное Россией количество наблюдателей не позволит ОБСЕ эффективно контролировать голосование. «России не избежать международного внимания», — резюмировал он.

Выборы в Госдуму пройдут 17, 18 и 19 сентября, всего будет избрано 450 депутатов. Россияне также проголосуют в эти дни на выборах разных уровней — будут избраны главы девяти регионов и депутаты законодательных собраний в 39 регионах страны.

Совет Федерации Госдепартамент США ОБСЕ сенаторы Выборы Госдума БДИПЧ новости
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