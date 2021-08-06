Четыре человека погибли при столкновении девяти машин на трассе «Дон»

В Аксайском районе Ростовской области на трассе «М4-Дон» произошла авария с участием двух грузовых и семи легковых автомобилей, погибли четыре человека, передает «РБК-Ростов» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

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В числе погибших — годовалый младенец. Еще пять человек пострадали, добавили в ведомстве. Авария произошла на 1070-м километре дороги.

Кроме младенца погиб еще один несовершеннолетний, его возраст не уточняется, сообщают телеканалы «Россия 24» и «Дон 24».