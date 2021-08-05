Более 10 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе

Фото: ГУ МВД РФ по Кемеровской области

Вахтовый автобус попал в ДТП в Кемеровской области, в результате пострадали 11 человек, сообщается на сайте Главного управления МВД по региону.

Авария произошла в 6:10 по местному времени (2:10 мск) на 157-м км автодороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.

По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai на скорости не справился с управлением и врезался в попутный автобус на базе «КамАЗа», в результате последний съехал с дороги и опрокинулся набок. Автобус перевозил работников одного из предприятий. В нем находились водитель и восемь пассажиров, в грузовой машине — водитель и пассажир.

В марте в Астраханской области перевернулся автобус, в котором находились 30 человек. В результате пострадали восемь человек. Автобус ехал из поселка Комсомольский в село Заволжское и вез работников агропромышленного комплекса «Астраханский».