Дептранс Москвы уточнил количество пострадавших в аварии с автобусом

В Москве в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на Боровском шоссе пострадали 11 человек, в том числе два ребенка, сообщили РБК в департаменте транспорта столицы. Ранее МВД и дептранс сообщали о восьмерых пострадавших.

«Пятеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести и двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в городские больницы», — сообщили в мэрии.

Остальным пострадавшим в аварии госпитализация не понадобилась, добавили в мэрии.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя, который не справился с управлением при перестроении, сообщило московское управление ГИБДД в Telegram.