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Дептранс Москвы уточнил количество пострадавших в аварии с автобусом

Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва»

В Москве в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на Боровском шоссе пострадали 11 человек, в том числе два ребенка, сообщили РБК в департаменте транспорта столицы. Ранее МВД и дептранс сообщали о восьмерых пострадавших.

«Пятеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести и двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в городские больницы»,  — сообщили в мэрии.

Остальным пострадавшим в аварии госпитализация не понадобилась, добавили в мэрии.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя, который не справился с управлением при перестроении, сообщило московское управление ГИБДД в Telegram.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что число пострадавших увеличилось до 13 человек. Кроме того, по данным агентства, водитель автобуса задержан, его проверят на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

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Московское управление прокуратуры взяло на контроль ход и результаты проверки полиции обстоятельств происшествия.

Столкновение автобуса и грузовика произошло днем 4 августа, сначала МВД и дептранс сообщали о восьмерых пострадавших, позднее число выросло до десяти.

Вертолет медицинских служб забрал получившего тяжелые травмы мужчину, одна беременная женщина получила черепно-мозговую травму головы. В мэрии сначала назвали предварительной версией «необеспечение безопасности при производстве дорожных работ», но подчеркнули, что точную причину установит позднее полиция, ведомство занялось проверкой инцидента.

грузовик Автобус авария Москва новости Боровское шоссе
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