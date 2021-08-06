МВД выставило посты для поиска пятерых сбежавших в Истре заключенных

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Полиция организовала дополнительные посты в местах, где, вероятнее всего, могут появиться сбежавшие из изолятора в Истре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

«Выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых», — говорится в сообщении.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Один из них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Кроме него побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По предварительным данным, они не вооружены.

Video