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МВД выставило посты для поиска пятерых сбежавших в Истре заключенных

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Полиция организовала дополнительные посты в местах, где, вероятнее всего, могут появиться сбежавшие из изолятора в Истре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

«Выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых», — говорится в сообщении.

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Александр Мавриди

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Один из них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Кроме него побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По предварительным данным, они не вооружены.

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Управление Следственного комитета по Московской области завело дело о превышении должностных полномочий после происшествия. По предварительным данным, арестанты открутили замки дверей камеры предположительно с помощью гаечного ключа. Ранее источники «Интерфакса» и ТАСС сообщили, что следствие заподозрило сотрудников изолятора в сговоре с беглецами.

Николай Тетеря Александр Мавриди Александр Бутнару Денис Грозаву Иван Цуркану

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Накануне побега в одну камеру поместили знакомых друг с другом уроженцев Молдавии, уточнил источник «Интерфакса». Собеседник агентства отметил, что замок они, предположительно, вскрыли через неплотно закрытое окно для подачи еды. Кроме того, охрана изолятора не обратила внимание на громкий шум от сбивания замка входной двери, а пропажу заключенных обнаружили только утром.

В ноябре 2020 года Владимира Маругова застрелили из арбалета в принадлежащем ему загородном доме в Подмосковье. По словам знакомой бизнесмена, в баню ворвались двое вооруженных людей и связали их. Ей удалось выбраться из здания и вызвать полицию.

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