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Три человека получили ножевые ранения в драке в центре Махачкалы

Махачкала, Дагестан
Махачкала, Дагестан (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Три человека с ножевыми ранениями попали в больницу после конфликта в Махачкале в ночь на 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Дагестану.

«В результате драки, произошедшей на территории центральной площади в Махачкале, три человека получили ножевые ранения. Погибших нет, они госпитализированы», — рассказал представитель ведомства.

В массовой драке в Петербурге четыре человека получили ножевые ранения
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Он добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте драки работают полицейские, они выясняют все обстоятельства инцидента. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МВД по региону, по подозрению в причинении ранений троим пострадавшим задержан один мужчина. Еще троих участников драки разыскивает полиция.

По данным РИА «Дагестан», конфликт начался со словесной перепалки недалеко от кафе.

В апреле массовая драка произошла в Центральном районе Санкт-Петербурга, в результате четыре человека получили ножевые ранения. Инцидент произошел у дома 28/30 по Садовой улице. Полицейские выяснили, что конфликт случился между двумя группами посетителей ночного клуба из-за женщины. После этого правоохранители задержали мигранта по подозрению в причинении травм пострадавшим.

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