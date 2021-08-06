Три человека получили ножевые ранения в драке в центре Махачкалы

Махачкала, Дагестан (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Три человека с ножевыми ранениями попали в больницу после конфликта в Махачкале в ночь на 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Дагестану.

«В результате драки, произошедшей на территории центральной площади в Махачкале, три человека получили ножевые ранения. Погибших нет, они госпитализированы», — рассказал представитель ведомства.

Он добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте драки работают полицейские, они выясняют все обстоятельства инцидента. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МВД по региону, по подозрению в причинении ранений троим пострадавшим задержан один мужчина. Еще троих участников драки разыскивает полиция.

По данным РИА «Дагестан», конфликт начался со словесной перепалки недалеко от кафе.