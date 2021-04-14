В Петербурге после массовой драки у ночного клуба задержали мигранта

Видео: МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта, ранившего ножом нескольких мужчин во время драки у ночного клуба. Об этом сообщили РБК в пресс-служба главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«Задержан 22-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. В ходе обыска у задержанного обнаружен и изъят складной нож, которым он, предположительно, и нанес удары своим оппонентам», — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в ГУ МВД, массовая драка у дома 28/30 по Садовой улице Петербурга произошла 12 апреля около 4:30 мск. Конфликт разгорелся из-за женщины между двумя группами посетителей ночного клуба. В результате четверо мужчин получили травмы разной степени тяжести. Полиция задержала 20 человек.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел возле клуба Money Honey в центре Петербурга. Издание сообщало, что конфликт разгорелся между уроженцами республики Тыва и гражданами Киргизии. Молодой человек в возрасте 19 лет получил ножевое ранение груди, 21-летний участник драки был ранен в живот, еще двоих (18 и 22 лет) госпитализировали с порезами рук.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.