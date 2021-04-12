В массовой драке в Петербурге четыре человека получили ножевые ранения

В ночь на 12 апреля в Центральном районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка, в результате которой несколько ее участников получили ножевые ранения, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел у дома 28/30 по Садовой улице. Полицейские установили, что конфликт разгорелся из-за женщины между двумя группами посетителей ночного клуба.

В результате инцидента четверо мужчин получили травмы в результате ножевых ранений различной степени тяжести. 20 человек были задержаны и доставлены в полицию для разбирательства.

По факту драки полиция организовала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что возле клуба Money Honey в центре Петербурга произошла потасовка. По данным издания, конфликт произошел между двумя компаниями: уроженцами республики Тыва и гражданами Киргизии. К моменту прибытия правоохранителей 19-летнего молодого человека увезли с ножевым ранением груди; 21-летнего участника драки — с раной живота; еще двоих (18 и 22 лет) — с порезанными руками.