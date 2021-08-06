Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,17 (+0,38) Инвестиции, 05 авг, 12:24
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,65 (+0,24) Инвестиции, 05 авг, 12:24
Как будет работать система наблюдения за сентябрьскими выборами Политика, 07:00 Как человек научился продавать время РБК и группа «Самолет», 06:51 «Бардак, а не клуб». Реакция на уход Месси из «Барселоны» Спорт, 06:48 Apple проверит iPhone на наличие детской порнографии Технологии и медиа, 06:32 В Роспотребнадзоре предупредили о риске инфаркта и инсульта после COVID Общество, 06:23 Как управляет своими финансами шеф-повар ресторана BuroTsum РБК и Сбер, 06:12 Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили во время протеста из-за прививок Политика, 06:09 В Минэке оценили уровень закредитованности россиян Экономика, 05:38 Как регулировать расходы на командировки и не переплачивать РБК и Smartway, 05:31 Virgin Galactic начала продавать билеты на космические рейсы Технологии и медиа, 05:10 Пандемия испортила отпуск каждому пятому россиянину Общество, 04:48 В США выразили сожаление из-за отказа ОБСЕ наблюдать за выборами в Думу Политика, 04:45 Выезжай за рамки: харизматичный внедорожник для активных людей РБК и Volkswagen, 04:40 Захарова назвала двойными стандартами оценку Британией выборов в России Политика, 04:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Роспотребнадзоре предупредили о риске инфаркта и инсульта после COVID

У людей, которые переболели коронавирусом, может развиться инфаркт и инсульт. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает «РИА Новости».

«В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов», — сказала Плоскирева.

По ее словам, после COVID-19 у некоторых пациентов, причем даже если их не госпитализировали, длительное время может проявляться астенический синдром, который выражается в виде повышенной утомляемости, нарушением сна, а также возможны респираторные симптомы, например, кашель. Эпидемиолог также подчеркнула, что их можно вылечить.

Медики перечислили ключевые признаки инфаркта
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В апреле 2020 года ученый-вирусолог Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов называл инсульт и инфаркт в качестве последствий коронавируса. Однако, он тогда имел ввиду, что в качестве патологий у пожилых людей может случиться инфаркт или инсульт.

При этом он отмечал, что основной причиной смертности от коронавируса, как правило, становится не сам COVID-19, а патология.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
Роспотребнадзор коронавирус COVID-19 инфаркт инсульт
Материалы по теме
Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия
Общество
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей
Общество
Врачи оценили гипотезу о зевании как предвестнике инфаркта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter