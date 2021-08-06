В Роспотребнадзоре предупредили о риске инфаркта и инсульта после COVID

У людей, которые переболели коронавирусом, может развиться инфаркт и инсульт. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает «РИА Новости».

«В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов», — сказала Плоскирева.

По ее словам, после COVID-19 у некоторых пациентов, причем даже если их не госпитализировали, длительное время может проявляться астенический синдром, который выражается в виде повышенной утомляемости, нарушением сна, а также возможны респираторные симптомы, например, кашель. Эпидемиолог также подчеркнула, что их можно вылечить.

В апреле 2020 года ученый-вирусолог Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов называл инсульт и инфаркт в качестве последствий коронавируса. Однако, он тогда имел ввиду, что в качестве патологий у пожилых людей может случиться инфаркт или инсульт.