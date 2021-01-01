Медики перечислили ключевые признаки инфаркта
Симптомы инфаркта иногда похожи на состояние, которое возникает при панической атаке. Однако если паническая атака не представляет большой угрозы для здоровья, то сердечный приступ может привести к смерти, поэтому важно научиться их различать. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.
Среди общих для панической атаки и инфаркта симптомов медики назвали чувство непреодолимого страха, тошноту, одышку и боль в груди.
При этом при инфаркте боль в груди отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот. Также у человека при сердечном приступе может возникнуть рвота, кашель и потоотделение. Если наблюдаются такие симптомы, нужно обратиться к врачам, отметили медики.
При панической атаке возникает учащенное сердцебиение, озноб, ощущение удушья, сухость во рту, дрожь и покалывания в конечностях, звон в ушах, сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.