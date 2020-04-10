Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия

Российские ученые пришли к выводу, что человеку, заболевшему коронавирусной инфекцией COVID-19, могут грозить серьезные повреждения головного мозга. Об этом сообщил изданию «Вечерняя Москва» ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов.

Как установили ученые, COVID-19, как и вирусы гриппа и герпеса, способен приводить к отмиранию целых участков этого органа. По словам Ершова, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма.

В частности, вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная, так называемая соматическая патология. Так же, как и при обычном гриппе, организм больного ослаблен, а его иммунитет подавлен. На этом фоне в организме развиваются вторичные иммунодефициты.

Зачастую в группу риска при такой патологии попадают пожилые люди. Дети и молодежь в силу их иммунитета подвержены осложнениям значительно меньше, отметил Ершов. По его словам, в качестве патологий у пожилых людей также могут возникать инсульты и инфаркты, а также сопутствующие болезни: бронхиты, менингиты и другие.

Как отметил вирусолог, основной причиной смертности от коронавируса, как правило, становится не сам COVID-19, а патология. В этой связи после первой недели болезни, если она не отступила, в лечении начинают активно применять антибиотики.

Ершов уточнил, что традиционные антибактериальные средства на вирусы не действуют. По его словам, единственным противовирусным антибиотиком на сегодняшний день является интерферон, который оказывает прямое воздействие на этапы внутриклеточной репродукции вирусов.