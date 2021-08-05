Зеленский объяснил опасность выдачи российских паспортов в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушает международное право, выдавая паспорта жителям Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Дом».

«Что касается России по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно. Россия нарушает абсолютно все международное право», — заявил он.

По его словам, паспортизация населения на Донбассе позволит России при необходимости заявить о защите своих граждан на этих территориях. «Сначала ты раздаешь паспорта Российской Федерации, а потом ходишь и говоришь: я защищаю свое население, уже не только русскоязычное. <...> Вот чем это опасно», — сказал президент.

Кроме этого, в интервью Зеленский также призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, переехать в Россию. «Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы русские», большая ошибка оставаться жить в Донбассе… Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — заявил президент.