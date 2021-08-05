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Зеленский объяснил опасность выдачи российских паспортов в Донбассе

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушает международное право, выдавая паспорта жителям Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Дом».

«Что касается России по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно. Россия нарушает абсолютно все международное право», — заявил он.

По его словам, паспортизация населения на Донбассе позволит России при необходимости заявить о защите своих граждан на этих территориях. «Сначала ты раздаешь паспорта Российской Федерации, а потом ходишь и говоришь: я защищаю свое население, уже не только русскоязычное. <...> Вот чем это опасно», — сказал президент.

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Владимир Зеленский

Кроме этого, в интервью Зеленский также призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, переехать в Россию. «Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы русские», большая ошибка оставаться жить в Донбассе… Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — заявил президент.

В конце июля власти Украины предложили лишать гражданства получивших российский паспорт жителей страны. Поправки в закон «О гражданстве Украины» предусматривают «автоматическую утрату гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора — Российской Федерации». Сейчас проект находится в стадии рассмотрения.

Согласно статистике МВД за 2020 год, украинцы занимают первое место среди просителей российского гражданства. Так, с начала 2016 года его получили более 676 тыс. граждан Украины. В июле этого года «Луганский информационный центр» сообщал, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий уточнял, что к концу 2021 года это число вырастет до 2 млн человек.

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