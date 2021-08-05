В Москве произошло возгорание на Киевском вокзале

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В Москве пожарные получили сообщение о возгорании в здании Киевского вокзала, сообщила РБК пресс-служба столичного главка МЧС. Возгорание оперативно ликвидировали, информации о пострадавших нет.

«Выезжали по заявке о задымлении, площадь Киевского вокзала, 1. При проверке на цокольном этаже здания обнаружили загорание личных вещей площадью около 25 кв. м», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что пассажиров и сотрудников вокзала, по его словам, эвакуируют.