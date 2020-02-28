Полиция в Париже эвакуировала из-за пожара посетителей Лионского вокзала

Пожар около Лионского вокзала (Фото: prefpolice / twitter.com)

Пожар вспыхнул в пятницу близ Лионского вокзала (Gare de Lyon) на юго-востоке Парижа, полиция эвакуировала людей с территории, сообщается на странице полиции Парижа в Twitter.

По словам очевидцев, инцидент произошел в районе Гар-де-Льон на бульваре Берси. В частности, пламенем были охвачены автомобили, припаркованные возле вокзала. На место происшествия направлены силы полиции. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Издание Le Figaro со ссылкой на заявление полиции префектуры сообщает, что поджог могли устроить демонстранты, выступающие против выступления конголезского исполнителя Фалли Ипупы (Fally Ipupa), чей концерт состоялся в здании спортивно-концертного комплекса AccorHotel Arena в административном квартале Берси 12-го округа Парижа. Пожар удалось потушить, пишет газета.

Ипупа является противником действующего президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. Он опасался нападений и из-за этого не выступал во французской столице последние десять лет.

Французская полиция разместила видеозапись, на которой видно, что неподалеку от здания собралась толпа протестующих.