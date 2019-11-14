Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад

Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«По предварительной информации, загорание происходит в складском строении по адресу: Комсомольская площадь 1а, строение 18», — сообщили в ведомстве. Со ссылкой на слова охраны помещения в пресс-службе МЧС уточнили, что «людей внутри быть не должно». По данным на 15.39 мск площадь пожара составила 400 кв. м.

ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что для устранения пожара на место возгорания направлен пожарный поезд. Источник в экстренных службах говорил ранее «РИА Новости», что в на складе хранится цветочная продукция.

В конце октября почтовое отделение около Казанского вокзала эвакуировали из-за подозрительного предмета. Оперативники тогда не обнаружили взрывчатых веществ.