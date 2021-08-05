Глава Генштаба прибыл в Узбекистан для наблюдения за совместными учениями
Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает Министерство обороны, передает «РИА Новости».
«Замглавы военного ведомства России проведет переговоры с военно-политическим руководством Узбекистана», — сказано в сообщении министерства.
Также планируется, что Герасимов будет наблюдать за совместными учениями вооруженных сил России и Узбекистана. Они пройдут в пограничной с Афганистаном Сурхандарьинской области страны.
Учения пройдут на полигоне «Термез», от России в них примут участие бригады специального назначения Центрального военного округа и подразделения миротворцев. Всего в маневрах будут участвовать 1,5 тыс. человек с обеих сторон, они отработают практические действия по обороне границ государств Центральной Азии, отметили в Минобороны.