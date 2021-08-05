Глава Генштаба прибыл в Узбекистан для наблюдения за совместными учениями

Вооруженные силы двух государств накануне приступили к совместным тренировкам. Объединенная группировка спецназа прошла марш длиной 15 км, провела занятия по использованию альпинистского снаряжения. Кроме того, войска отработали разведку в горной местности и устройство засад.

Учения также начались 5 августа на территории Таджикистана с участием войск России и Узбекистана. На полигоне Харб-Майдон, который также находится неподалеку от границы с Афганистаном, маневры будут продолжаться до 10 августа. Россия направила для участия в учениях 1,8 тыс. человек и 420 единиц техники, всего в учениях будут задействованы 2,5 тыс. человек.

Учения в Узбекистане и Таджикистане решили провести после активизации движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Активность талибов возросла после решения США вывести значительную часть военных из этой страны. По договоренности между талибами и Вашингтоном, талибы должны были начать переговоры с официальным правительством в Кабуле, однако на прошедшей в Дохе встрече не было достигнуто соглашения о прекращении конфликта.

В начале июля талибы на пресс-конференции в Москве заявили об отсутствии планов нарушать границы сопредельных государств. Представители движения утверждают, что намерены бороться с наркотрафиком и «Исламским государством» — другой запрещенной в России террористической организацией.