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Конфликт в Афганистане ,  
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Глава Генштаба прибыл в Узбекистан для наблюдения за совместными учениями

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает Министерство обороны, передает «РИА Новости».

«Замглавы военного ведомства России проведет переговоры с военно-политическим руководством Узбекистана», — сказано в сообщении министерства.

Также планируется, что Герасимов будет наблюдать за совместными учениями вооруженных сил России и Узбекистана. Они пройдут в пограничной с Афганистаном Сурхандарьинской области страны.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Учения пройдут на полигоне «Термез», от России в них примут участие бригады специального назначения Центрального военного округа и подразделения миротворцев. Всего в маневрах будут участвовать 1,5 тыс. человек с обеих сторон, они отработают практические действия по обороне границ государств Центральной Азии, отметили в Минобороны.

Вооруженные силы двух государств накануне приступили  к совместным тренировкам. Объединенная группировка спецназа прошла марш длиной 15 км, провела занятия по использованию альпинистского снаряжения. Кроме того, войска отработали разведку в горной местности и устройство засад.

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Учения также начались 5 августа на территории Таджикистана с участием войск России и Узбекистана. На полигоне Харб-Майдон, который также находится неподалеку от границы с Афганистаном, маневры будут продолжаться до 10 августа. Россия направила для участия в учениях 1,8 тыс. человек и 420 единиц техники, всего в учениях будут задействованы 2,5 тыс. человек.

Учения в Узбекистане и Таджикистане решили провести после активизации движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Активность талибов возросла после решения США вывести значительную часть военных из этой страны. По договоренности между талибами и Вашингтоном, талибы должны были начать переговоры с официальным правительством в Кабуле, однако на прошедшей в Дохе встрече не было достигнуто соглашения о прекращении конфликта.

В начале июля талибы на пресс-конференции в Москве заявили об отсутствии планов нарушать границы сопредельных государств. Представители движения утверждают, что намерены бороться с наркотрафиком и «Исламским государством» — другой запрещенной в России террористической организацией.

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