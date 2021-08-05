Шойгу назвал срок завершения работ по ударному беспилотнику «Охотник»

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

Работа по тяжелому российскому беспилотнику «Охотник» должна завершиться к 2022 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он сообщил в ходе совещания на Новосибирском авиастроительном заводе (НАЗ) имени В. П. Чкалова, передает ТАСС.

«Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена и мы сможем подписать, как этот сейчас принято в вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт», — сказал он.

По его словам, такие контракты необходимы для того, чтобы промышленность могла выстраивать свои планы по закупкам и комплектующим на следующие десять лет.

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