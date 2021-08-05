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Политика ,  
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Шойгу назвал срок завершения работ по ударному беспилотнику «Охотник»

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

Работа по тяжелому российскому беспилотнику «Охотник» должна завершиться к 2022 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он сообщил в ходе совещания на Новосибирском авиастроительном заводе (НАЗ) имени В. П. Чкалова, передает ТАСС.

«Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена и мы сможем подписать, как этот сейчас принято в вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт», — сказал он.

По его словам, такие контракты необходимы для того, чтобы промышленность могла выстраивать свои планы по закупкам и комплектующим на следующие десять лет.

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Летчик-испытатель сообщил о возможностях беспилотника С-70 «Охотник»
Общество

«Охотник» с 2012 года разрабатывается на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, принадлежащем компании «Сухой» (входит в ОАК). Как писал ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, аппарат сможет развивать скорость до 1 тыс. км/ч и станет прототипом «истребителя шестого поколения». О первом полете беспилотника Минобороны сообщило в августе 2019 года. Тогда аппарат несколько раз облетел испытательный аэродром на высоте 600 м, проведя в воздухе более 20 минут.

Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Также «Охотник» оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, уточняли в министерстве.

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Ранее летчик-испытатель Евгений Фролов рассказывал, что «Охотник» способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Он также отметил, что в данный момент беспилотником С-70 «Охотник» управляют при помощи ручных органов управления, однако в будущем все будет автоматизировано. «Ручного управления, наверное, вообще не будет», — говорил он тогда.

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