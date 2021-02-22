Летчик-испытатель сообщил о возможностях беспилотника С-70 «Охотник»

Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» может поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Об этом рассказал летчик-испытатель Евгений Фролов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Флорова, Су-57 сам определяет, кому какую цель назначить, и «Охотник» наносит удар.

«И он, соответственно, ее атакует. Причем атакует с информацией от самолета, который ее обнаружил», — сказал летчик.

Он отметил, что сейчас беспилотником С-70 «Охотник» управляют при помощи ручных органов управления, однако в будущем все будет автоматизировано. «Ручного управления, наверное, вообще не будет», — добавил он.