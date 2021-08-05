Юристы назвали условия нарушения права на неприкосновенность жилья

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Попасть в квартиру без разрешения проживающих могут некоторые категории государственных служб и ведомств в нескольких условиях, в частности для спасения жильцов либо при расследовании преступлений, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Поводом для того, чтобы зайти в дом, могут стать только экстренные неотложные ситуации, угрожающие жизни и здоровью проживающих, к примеру угроза взрыва или наличие запаха газа, рассказал РБК руководитель судебной практики московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба. По его словам, поверка счетчиков и газового оборудования не относятся к ситуации чрезвычайной необходимости, в такой ситуации службы обязаны заранее уведомить жильцов и прийти в назначенное время.

«Если прийти в рабочее время, то, естественно, можно никого не застать дома, поэтому все мероприятия проводятся только по предупреждению», отметил Нетреба.

Сотрудники полиции или ФСБ также могут попасть в дом без разрешения жильца в некоторых случаях: для пресечения преступления, проведения следственных действий, спасения, преследования или задержания граждан, рассказал РБК юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов. Он подчеркнул, что существует процедура письменного уведомления прокурора, в случае если полицейский или сотрудник ФСБ попали в жилье без согласия проживающих.