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Юристы назвали условия нарушения права на неприкосновенность жилья

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Попасть в квартиру без разрешения проживающих могут некоторые категории государственных служб и ведомств в нескольких условиях, в частности для спасения жильцов либо при расследовании преступлений, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Поводом для того, чтобы зайти в дом, могут стать только экстренные неотложные ситуации, угрожающие жизни и здоровью проживающих, к примеру угроза взрыва или наличие запаха газа, рассказал РБК руководитель судебной практики московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба. По его словам, поверка счетчиков и газового оборудования не относятся к ситуации чрезвычайной необходимости, в такой ситуации службы обязаны заранее уведомить жильцов и прийти в назначенное время.

«Если прийти в рабочее время, то, естественно, можно никого не застать дома, поэтому все мероприятия проводятся только по предупреждению», отметил Нетреба.

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Фото:Andrey_Popov\shutterstock

Сотрудники полиции или ФСБ также могут попасть в дом без разрешения жильца в некоторых случаях: для пресечения преступления, проведения следственных действий, спасения, преследования или задержания граждан, рассказал РБК юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов. Он подчеркнул, что существует процедура письменного уведомления прокурора, в случае если полицейский или сотрудник ФСБ попали в жилье без согласия проживающих.

По словам юриста, для доступа в квартиру работникам коммунальных служб, представителям сетевой организации-поставщика и сотрудникам государственных ведомств по контролю и надзору необходимо соответствующее решение суда. Оно потребуется также судебным приставам для исполнения процедуры выселения должника или вселения взыскателя. Однако для совершения прочих исполнительных действий им будет требоваться еще и письменное разрешение старшего судебного пристава.

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Фото:Михаил Мордасов / ТАСС

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Сотрудники аварийно-спасательных служб могут попасть в дом для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в случае введения режима контртеррористической операции таким правом также обладают военнослужащие и сотрудники федеральных органов исполнительной власти для осуществления действий по борьбе с терроризмом, заключил Надмитов.

В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О полиции». Согласно изменениям, в частности, полицейские смогут проникать в дома и на земельные участки для задержания подозреваемых, застигнутых на месте преступления. Законопроект прошел второе чтение в нижней палате парламента, следует из страницы документа на сайте Госдумы. Для вступления в силу законопроект должен пройти также пройти третье чтение, получить одобрение Совета Федерации и президента.

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