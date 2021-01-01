Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в закон «О полиции», расширяющие полномочия сотрудников, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В частности, полицейским разрешается проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания подозреваемых, застигнутых на месте преступления.

Полицейским также предоставили право вскрывать транспортное средство при угрозе жизни и здоровью граждан, в том числе в случаях, когда человеку в автомобиле необходима первая помощь, в нем оставлен ребенок или в машине находится подозреваемый.

Авторы инициативы также предлагают разрешить полицейским досматривать граждан при наличии подозрений в совершении кражи.