Риелторы рассказали об условиях проверки незаконной перепланировки

Проверка квартиры на предмет незаконной перепланировки осуществляется только с согласия владельца жилища или через суд. Об этом рассказал РБК руководитель правового бюро недвижимости BASHKEVICH.com Башкевич Сергей Брониславович.

«Суд всегда оценивает, а имеется ли реальная необходимость в ограничении права гражданина на неприкосновенность его жилища. В таких случаях приводятся сообщения от третьих лиц, что они наблюдали проведенную незаконную перепланировку», — объяснил Башкевич.

По его словам, это могут быть заявления соседей или представителей управляющей компании. Башкевич призвал не ждать в этому году «вал дел по установлению факта перепланировок».

Риэлтор, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков рассказал РБК, что никогда не слышал о подобных проверках.