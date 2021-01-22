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Риелторы рассказали об условиях проверки незаконной перепланировки

Проверка квартиры на предмет незаконной перепланировки осуществляется только с согласия владельца жилища или через суд. Об этом рассказал РБК руководитель правового бюро недвижимости BASHKEVICH.com Башкевич Сергей Брониславович.

«Суд всегда оценивает, а имеется ли реальная необходимость в ограничении права гражданина на неприкосновенность его жилища. В таких случаях приводятся сообщения от третьих лиц, что они наблюдали проведенную незаконную перепланировку», — объяснил Башкевич.

По его словам, это могут быть заявления соседей или представителей управляющей компании. Башкевич призвал не ждать в этому году «вал дел по установлению факта перепланировок».

Риэлтор, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков рассказал РБК, что никогда не слышал о подобных проверках.

Мосжилинспекция опровергла рейды против незаконных перепланировок жилья
Общество
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

«Зафиксировать планировку, уже выполненную государственным структурам, вообще достаточно сложно. На моей практике, такие случаи были, например, когда существовала необходимость обеспечить доступ в квартиру представителям управляющей компании, а там была выполнена очень грубая перепланировка», — сказал Яшенков.

В случае выявления перепланировок, необходимо доложить в управляющую картину. В законе не предусмотрено поводов для массовых проверок перепланировок. «Большинство таких случаев фиксируется при продаже квартиры, когда приходит БТИ и фиксирует перепланировку, тогда санкции возможны», — уточнил Яшенков.

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Накануне телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет о массовых проверках квартир по всей стране на предмет перепланировок. В сюжете телеканала утверждалось, что инспекторы обходят дома, чтобы выявить соответствующие нарушения. «Их интересует практически любое несогласованное изменение. <...> Штраф можно получить даже за снятую кухонную дверь», — говорилось в материале.

Впоследствии в Мосжилинспекции опровергли данный сюжет и обвинили телеканал в публикации недостоверной информации. Как сообщили в ведомстве, у Мосжилинспекции нет полномочий проникновения в квартиру.

недвижимость Мосжилинспекция новости
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