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Общество ,  
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Вылетевший из Челябинска самолет вернулся из-за сработавшего датчика

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пассажирский самолет, вылетевший рейсом № 6267 из Челябинска в Москву ночью 5 августа, вернулся в аэропорт вылета по решению экипажа, сообщили РБК в пресс-службе челябинского аэропорта.

«По техническим причинам экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета. Посадка была произведена в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Из Челябинска самолет вылетел в 5:25 (3:25 мск), на борту находилось 84 пассажира. Как уточнила Уральская транспортная прокуратура в Telegram, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика низкого давления в топливной системе. При посадке никто не пострадал. Ведомство взяло ситуацию под контроль.

Летевший в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

По данным табло московского аэропорта, на маршруте используются самолеты Sukhoi SuperJet 100, его выполняют авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот». РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия».

Материал дополняется

Челябинск Москва аэропорт Челябинска Уральская транспортная прокуратура самолет новости давление Sukhoi SuperJet-100
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