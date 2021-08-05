ООН оценила призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию ради бедных стран

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Организация Объединенных Наций поддерживает работу Всемирной организации здравоохранения, когда речь идет о вопросах медицинского характера, заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу журналистки прокомментировать заявление ВОЗ о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 из-за бедных стран. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Организации Объединенных Наций.

«Я не хочу вдаваться в вопросы медицинского характера. Я не буду комментировать этот вопрос. ВОЗ — ведущая организация в медицинских вопросах, мы, разумеется, поддерживаем их работу», — сказал Дюжаррик.

Ранее, 4 августа, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал ввести мораторий на ревакцинацию из-за нехватки вакцин от коронавируса. По его словам, ВОЗ еще в мае поставила цель привить хотя бы по 10% населения в каждой стране мира, а в высокоразвитых странах эту цель уже перевыполнили. Так, в августе скорость вакцинации выросла примерно до 100 доз на 100 человек с учетом ревакцинации.