ООН оценила призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию ради бедных стран

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук Политика, 10:23 Цена нефти Brent впервые за две недели опустилась ниже $70 Инвестиции, 10:22 В Москве задержали выбросившего сына из окна пятого этажа мужчину Общество, 10:19 Карман шире: как открытые зарплаты помогли ИТ-компании нарастить выручку Pro, 10:16 Первый президент Украины назвал свою ошибку в отношениях с Россией Политика, 10:12 К викингам и Гагарину: как Смоленск борется за московского туриста РБК и Сбер, 10:09 Все в сад: как ландшафтные компании зарабатывают на дачном буме Партнерский материал, 10:08 Россиянин победил американца в бою за золото. Онлайн 13-го дня Игр Спорт, 10:04 Российский боксер выиграл золотую медаль на Олимпиаде Спорт, 10:04 «Яндекс.Маркет» запустит выдачу кредитов через Тинькофф Банк Технологии и медиа, 10:00 Российский боксер выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде Спорт, 09:56 Кудрин учтет переход к «низкоуглеродному будущему» при аудите Экономика, 09:51 Ethereum за сутки подорожал на 8% Крипто, 09:50 Облачный рынок на ₽100 млрд: почему он растет на 17% в год РБК и #CloudMTS, 09:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

ООН оценила призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию ради бедных стран

Фото: DPA / Global Look Press
Фото: DPA / Global Look Press

Организация Объединенных Наций поддерживает работу Всемирной организации здравоохранения, когда речь идет о вопросах медицинского характера, заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу журналистки прокомментировать заявление ВОЗ о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 из-за бедных стран. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Организации Объединенных Наций.

«Я не хочу вдаваться в вопросы медицинского характера. Я не буду комментировать этот вопрос. ВОЗ — ведущая организация в медицинских вопросах, мы, разумеется, поддерживаем их работу», — сказал Дюжаррик.

ВОЗ выступила за мораторий на ревакцинацию от COVID из-за бедных стран
Общество
Фото:Dar Yasin / AP

Ранее, 4 августа, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал ввести мораторий на ревакцинацию из-за нехватки вакцин от коронавируса. По его словам, ВОЗ еще в мае поставила цель привить хотя бы по 10% населения в каждой стране мира, а в высокоразвитых странах эту цель уже перевыполнили. Так, в августе скорость вакцинации выросла примерно до 100 доз на 100 человек с учетом ревакцинации.

В итоге глава ВОЗ призвал направить препараты от COVID-19 в страны с низким уровнем дохода. Кроме того, Гебрейесус рекомендовал компаниям, производящим вакцины, обратить внимание на программу COVAX — инициативу, направленную на обеспечение равного доступа всех государств к препаратам от коронавируса.

В США предложение ВОЗ назвали «неверным выбором». В Белом доме заявили, что могут предоставить вакцины бедным странам, не прекращая ревакцинацию дома. По словам официального представителя американского президента Джен Псаки, в Соединенных Штатах для этого достаточно доз.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

В России ревакцинация от COVID-19 началась в конце июня. Ее проводят после того, как прошло шесть месяцев с проведения первичной вакцинации. Такой порядок предполагается оставить до достижения в стране 60-процентного коллективного иммунитета.

вакцинация от COVID-19 ВОЗ ООН мораторий
Материалы по теме
Роспотребнадзор объяснил необходимость ревакцинации защитой от штаммов
Общество
Мурашко признал все вакцины в России подходящими для ревакцинации
Общество
Иммунологи оценили необходимость в постоянной ревакцинации от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter