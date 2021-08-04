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Политика ,  
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США выступили против идеи ВОЗ о моратории на ревакцинацию от COVID-19

Джен Псаки
Джен Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Власти США считают «неправильным выбором» предложение ВОЗ о введении моратория на ревакцинацию от коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Если в ВОЗ решат, что бустеры [дополнительные дозы] необходимы какой-либо части населения, мы их тоже предоставим. Мы определенно считаем, что это [мораторий] неверный выбор», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

По ее словам, США имеют достаточно вакцин. Она также полагает, что при необходимости Соединенные Штаты могут предложить дополнительные дозы вакцин нуждающимся странам, не останавливая программу по ревакцинации в собственной стране.

ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID
Общество
Фото:Dar Yasin / AP

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о необходимости введения моратория на ревакцинацию от COVID-19 в обеспеченных странах. По его словам, в мае Всемирная организация здравоохранения установила цель по вакцинации как минимум 10% населения в каждой стране мира, однако из-за массовых закупок вакцин более богатыми странами вакцинация в мире идет непропорционально. «ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — сказал он. Глава ВОЗ также рекомендовал производителям вакцин уделить внимание программе COVAX, по которой препараты предоставляются беднейшим странам.

В апреле Гебрейесус сообщал, что на долю стран с низкими доходами приходится лишь 0,3% от всех прививок против коронавируса, сделанных в мире, в то время как на страны с высоким доходом — 82%. ВОЗ неоднократно предупреждала, что неравенство в распределении препаратов между странами с разным уровнем дохода — это угроза для глобальной программы вакцинации. По мнению специалистов организации, срыв программы COVAX может привести к тому, что в беднейших странах программа вакцинации не будет выполнена до 2024 года.

В рамках программы COVAX cтраны со средним и высоким уровнем доходов (их 78) оплачивают приобретение вакцин для 92 стран, которые не могут себе позволить самостоятельную закупку необходимых препаратов. COVAX заключает с производителями предварительные договоры и бронирует для бедных стран вакцины. Эта бронь оплачивается либо получателями препаратов, либо спонсорами программы (основные вливания в проект делают ЕС и Великобритания). От стран-получателей требуется лишь частичная оплата (15%) вакцины.

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