США выступили против идеи ВОЗ о моратории на ревакцинацию от COVID-19

Джен Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Власти США считают «неправильным выбором» предложение ВОЗ о введении моратория на ревакцинацию от коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Если в ВОЗ решат, что бустеры [дополнительные дозы] необходимы какой-либо части населения, мы их тоже предоставим. Мы определенно считаем, что это [мораторий] неверный выбор», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

По ее словам, США имеют достаточно вакцин. Она также полагает, что при необходимости Соединенные Штаты могут предложить дополнительные дозы вакцин нуждающимся странам, не останавливая программу по ревакцинации в собственной стране.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о необходимости введения моратория на ревакцинацию от COVID-19 в обеспеченных странах. По его словам, в мае Всемирная организация здравоохранения установила цель по вакцинации как минимум 10% населения в каждой стране мира, однако из-за массовых закупок вакцин более богатыми странами вакцинация в мире идет непропорционально. «ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — сказал он. Глава ВОЗ также рекомендовал производителям вакцин уделить внимание программе COVAX, по которой препараты предоставляются беднейшим странам.