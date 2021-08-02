В Приамурье размыло участок федеральной трассы «Амур»

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

В Магдагачинском районе Амурской области размыло участок федеральной автодороги «Амур», движение в этом районе закрыто. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС, передает ТАСС.

«На 1225-м км федеральной трассы Р-297 «Амур» в Магдагачинском районе произошел подмыв дорожного полотна <...>. Объезд данного участка невозможен, движение транспортных средств приостановлено», — уточняется в сообщении.

На аварийном участке дежурят сотрудники Госавтоинспекции. На место выехали аварийно-восстановительная бригада из 12 человек и семи единиц техники и группа спасателей областного МЧС.

Ранее в Приамурье прошли проливные дожди, что вызвало подтопление некоторых территорий. Так, паводок в Завитинском и Бурейском районах отрезал от внешнего мира два населенных пункта. В городе Завитинске из-за дождей было затоплено 400 приусадебных участков и шесть частных жилых домов, размыло участок автомобильной дороги Завитинск — село Валуево у озера Неумывакино. В Бурейском районе под водой оказались два автомобильных моста.