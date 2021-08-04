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Общество ,  
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В Амурской области восстановили движение поездов по участку Транссиба

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Амурской области восстановили движение поездов по участку Транссибирской магистрали, приостановленное из-за подъема воды в реках на фоне сильных дождей. Об этом сообщается в Telegram РЖД.

«Пропуск поездов на перегоне Бурея — Домикан осуществляется по обоим путям», — говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что грузовые поезда теперь также следуют без ограничений.

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Фото:Валерий Бекишев / ЗабЖД / ТАСС

В Амурской области последние дни идут проливные дожди. В связи с этим с 31 июля по 4 августа в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

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«По состоянию на 4 августа в 14 населенных пунктах 11 муниципальных образований подтоплено 38 жилых домов и 228 приусадебных участков», — сообщает региональное управление МЧС.

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Из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники ограничили движение поездов на участке Бурея — Домикан. Поезда временно пропускали по одному пути.

Амурская область Транссибирская магистраль Движение поездов
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