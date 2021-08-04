В Амурской области восстановили движение поездов по участку Транссиба

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Амурской области восстановили движение поездов по участку Транссибирской магистрали, приостановленное из-за подъема воды в реках на фоне сильных дождей. Об этом сообщается в Telegram РЖД.

«Пропуск поездов на перегоне Бурея — Домикан осуществляется по обоим путям», — говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что грузовые поезда теперь также следуют без ограничений.

В Амурской области последние дни идут проливные дожди. В связи с этим с 31 июля по 4 августа в регионе было объявлено штормовое предупреждение.