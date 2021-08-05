Вильфанд назвал срок наступления бархатного сезона

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Бархатный сезон на российских курортах в 2021 году наступит в первой декаде сентября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температура воды и воздуха становится близка между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23-25 градусов», — пояснил Вильфанд.

Продлится бархатный сезон до первой декады октября и будет короче, чем в прошлом году, отметил синоптик. Тогда он закончился почти в конце октября.

Сейчас температура воды в Ялте, Евпатории, Алуште и Феодосии составляет плюс 26 градусов, в Анапе, Геленджике, Туапсе, Сочи — 28 градусов тепла, добавил научный руководитель Гидрометцентра.