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Перевернувшаяся у берегов Сан-Диего лодка перевозила нелегалов

Судно, перевернувшееся у берегов штата Калифорния, использовалось для перевозки нелегальных мигрантов в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя Погранично-таможенной службы в Сан-Диего.

По последним данным спасателей, три человека погибли в результате крушения. Всего на судне было 30 человек.

Предположительно, деревянная лодка наткнулась на риф и разбилась на куски, в результате 30 человек оказались в воде. Большинство смогли самостоятельно доплыть до берега, шесть человек были спасены.

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Фото:Achmad Ibrahim / AP

По данным ABC7 News, три человека погибли, 27 были госпитализированы. Человек, предположительно руливший лодкой, задержан.

Ранее пожарная служба Сан-Диего сообщила, что из воды вытащили 25 человек, из них двое погибли, остальные доставлены в больницу.

Лодка опрокинулась утром 2 мая недалеко от полуострова Пойнт-Лома, где расположен памятник мореплавателю Хуану Родригесу Кабрильо.

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