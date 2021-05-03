Перевернувшаяся у берегов Сан-Диего лодка перевозила нелегалов

Судно, перевернувшееся у берегов штата Калифорния, использовалось для перевозки нелегальных мигрантов в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя Погранично-таможенной службы в Сан-Диего.

По последним данным спасателей, три человека погибли в результате крушения. Всего на судне было 30 человек.

Предположительно, деревянная лодка наткнулась на риф и разбилась на куски, в результате 30 человек оказались в воде. Большинство смогли самостоятельно доплыть до берега, шесть человек были спасены.

По данным ABC7 News, три человека погибли, 27 были госпитализированы. Человек, предположительно руливший лодкой, задержан.