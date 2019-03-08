В Мексике 25 мигрантов погибли при падении грузовика в овраг

В Мексике 25 мигрантов погибли при падении грузовика в овраг

На юге Мексики перевернулся грузовик, который перевозил мигрантов из стран Центральной Америки; жертвами ДТП стали 25 человек. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на генеральную прокуратуру штата Чьяпас.

По ее данным, авария произошла в 5 км от населенного пункта Франсиско-Сарабия в муниципалитете Сояло. Водитель транспортного средства, у которого не было номерных знаков, потерял управление, после чего оно перевернулось и упало в овраг.

В результате ДТП 25 человек погибли, еще 29 получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование происшествия.​