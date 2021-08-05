В Роспотребнадзоре напомнили о более тяжелом течении дельта-штамма COVID

У пациентов с «дельта»-вариантом COVID-19 чаще болезнь протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Течение болезни при «дельта»-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируются бессимптомные и легкие формы», — сообщили в ведомстве.

Таким пациентам требуется более длительное лечение, отметили там. Поражает «дельта»-штамм чаще молодежь в возрасте от 14 до 29 лет.

«Дельта»-вариант проявляется такими же симптомами, как и другие штаммы коронавируса: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Также ему свойственны симптомы ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головная боль, боль в горле, диарея, реже тошнота, сказали в Роспотребнадзоре.